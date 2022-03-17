姜濤柳應廷毛舜筠《阿媽》大阪放映 獲日本觀眾激讚 (18:05)

由毛姐、姜濤和Jer合演的《阿媽有咗第二個》，在大阪舉行世界首映，獲日本觀眾激讚。（大會提供）

由彭秀慧執導，毛舜筠、姜濤、柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》，早前入圍「第十七屆大阪亞洲電影節」競賽項目。

對於再度入圍電影節，彭秀慧感動又開心，她說：「因為我第一部執導的作品《29＋1》，在這個電影節中奪得『觀客賞』獎項，所以我對這個電影節特別有感情，今年再度入圍，十分感動。」

電影日前在當地舉行世界首映，分別放映兩場後，反應熱烈，觀眾在社交網大讚電影內容、導演及演員。雖然導演和劇組團隊未能親身出席電影節，導演亦曾發文呼籲，觀眾看戲後不要劇透，保持香港上映的新鮮感；不過網上仍有不少消息，除了來自官方，還有演員在日本的粉絲報道現場情况，以及觀眾看戲後的分享。

據知，兩場放映入場的大部分為日本觀眾，香港觀眾並不多，不少日本觀眾更是因為《29＋1》再次捧場，今次電影仍受日本觀眾讚賞：「最初看海報以為《阿》片是一部商業化的偶像電影，結果意外地我感動得哭慘了！看到導演是彭秀慧，就知道是水準之作！」、「故事寫得很仔細，捕捉到了一個孤單少年的情懷。」

觀眾對演員演出讚口不絕：「3位主角各自處理角色非常靈巧。」、「毛姐（毛舜筠）演技憑電影《黃金花》獲得影后，在《阿媽有咗第二個》感覺表現更出色。」對於首次參與電影演出的姜濤及柳應廷，觀眾均感到驚訝：「MIRROR的兩位成員都是第一次看到，但我很驚訝他們的演技，唱歌都很出色。」

有影評人在其頻道評論電影：「這是今屆超人氣作品，看到戲院氣氛很熱烈，原來演出的姜濤和Jer Lau都是來自香港最火的人氣組合；除了有不少廣東歌令我非常享受，電影包含青春期的煩惱，家庭問題，也有關於一個偶像的成長，雖然有不同元素，但非常平衡，是一齣很優秀的作品。」

（即時娛樂）