《940920》劇情暴走惹負評 導演羅嘉駿認誤判：要負最大責任 (18:44)

由劉俊謙、蔡思韵、吳海昕主演的ViuTV劇集《940920》前晚播映第6集，劇情走向突然轉變，講述蔡思韵飾演的林楚凝一意孤行要做「遺憾修補服務」，利用穿越能力，幫相機舖老闆月（朱栢康飾），跟遇車禍喪生的太太死前對話，更胡亂爆事件可能與魚蛋（黃溢濠飾）有關，導致魚蛋被月殺死。由於情節突變殺人案件，加上月行徑瘋狂，令觀眾覺得似另一部劇，一時間難以接受，指林楚凝智力下降，其行為不合理。有網民稱劇情流於造作，太貪心加入太多元素，又說服不到觀眾。

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對於劇情突然轉變兼惹觀眾負評，身為劇集監製和導演的羅嘉駿（Steve），昨天（16日）在Instagram撰長文抒發感受。他坦言這幾天失眠發惡夢兼胃口欠佳，狀態奇差，他感謝觀眾和網民對劇集熱愛，大家在網上的意見他也看到，會用時間深深反思。他表示今次劇本上失誤，確實是他個人判斷問題：「我是作出決定的人，要負上最大責任，與編劇和演員無關。」

Steve亦分享拍攝《940920》的波折，並解構台灣版與現時版本的分別，「回想2年前，我們決定要拍《940920》台灣版，故事中林楚凝是一個大學生，她和父親秋叔（對，不是爺爺，菱姨是楚凝的後母）都有入相能力，二人一直以來都因入相後遺症而受到短暫失憶的折磨。楚凝家是在海邊開民宿的，一次誤會令台灣交換生余家聰入住了他們的空房間，後來才知道二人小時候是好朋友，也為94年發生的事感到好奇。他們因入相能力而相熟，成立了神聖幾何。但好景不常，楚凝一次意外下被困於時空遁環，每天只能淋著雨，坐在路邊，等待著家聰的拯救。

這個版本的《940920》，沒有阿月、沒有奸角、沒有什麼懸疑成份、也沒有勵德樓，家聰只有兩個目的，救回困在時空遁環的林楚凝，和搞清楚94年9月20日發生了什麼。這版本寫了接近一年，分場已大致完成之際，在去年5月，距離前期埋班兩個月時，台灣封關，我們被逼改劇本」。

Steve坦言決定改劇本的時候，編劇房頓時愁雲慘霧：「因為大家都知道，牽一髮動全身，基本上改了地點，等於重頭開始，而我們只有兩個月時間，前期就要開始籌備。所以到了埋班階段，美術製片都已經工作時，我們的故事也只有五集，而距離開機只剩個半月。」

為了填補劇情空缺，加入了很多元素，但他又想保留某些台灣版設計，以致很多劇情變得有形無神，甚至不能接受：「我自己也開始混亂，出現很多誤判，以為有些情節可以輕輕帶過，怎知會出現災難性影響。說實話，我好像失去了判斷好壞的能力。

我對二月廿九和940920這兩套劇集忙活了四年，今天我真的無比傷痛，也對幕後團隊和演員感到歉疚。我希望940920為我填補對二月廿九的遺憾，怎知道帶來了更大的遺憾。但這篇文章不是認輸，我會再努力的，謝謝各位朋友的關心，謝謝一直以來支持我們的觀眾，希望我能在下套劇集為大家帶來一次更好的經歷。」

（即時娛樂）