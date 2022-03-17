鄧倫倪妮新劇成重點推介 Angelababy婚姻失意事業得意 (19:10)

Angelababy和陳坤合演的《風起隴西》亦是重點推介劇集。（網上圖片）

鄧倫和倪妮合演的新劇《夜旅人》，在愛奇藝國際版播出，但未知內地是否同樣播映。（網上圖片）

內地影視平台愛奇藝今天（17日）於「香港國際影視展（線上版）」公布2022年主打內容，愛奇藝高級副總裁陳瀟介紹平台國際版今年的方向，預告將推出7000小時的嶄新內容，並會投入優秀劇本開發，主打愛情、懸疑及喜劇3種劇類。

在所展示的多套原創劇中，陳瀟重點推介了4套，其中最注目是內地當紅小生鄧倫與倪妮合作的《夜旅人》，皆因鄧倫日前被爆逃稅，被追收兼罰款1.06億人民幣，雖然他已發出道歉信，但仍遭內地封殺，包括他過往演出的作品，其名字在愛奇藝及優酷兩大內地影視平台已被除名。正當網民預計《夜》劇播映無期之際，該劇竟在發布會上出現，還成為重點推介之一，預告片中男主角鄧倫佔大部分鏡頭，貫穿全劇，戲分似乎未有被刪減，但今日公布的只限國際版，未知內地是否同樣播映。

曾跟鄧倫傳緋聞的楊穎（Angelababy），雖然婚姻失意，但回復單身的她，在另外3套重點推介劇中佔了兩劇，包括與陳坤、白宇及聶遠等合演的《風起隴西》；另一部則是《愛情應該有的樣子》，Baby與前韓團Wanna One的台灣成員賴冠霖譜出甜蜜愛情故事；最後一套則是由虞書欣和王鶴棣主演的古裝劇《蒼蘭訣》。

發布會除了介紹內地原創劇外，也有台劇和泰劇。台劇《第九節課》講述一段校園浪漫的禁忌師生戀，劇中兩位主角許瑋甯和陳昊森亦「現身」宣傳造勢，呼籲大家密切期待；泰劇《KinnPorsche The Series》則是以黑幫為題材的BL劇，預告片中除了打鬥鏡頭外，也有不少男男親密情節，內容露骨。

（即時娛樂）