陳柏宇舉行Mini Live 隔空獻Sing為醫護人員打氣 (19:36)

香港疫情仍然嚴峻，醫護及市民長期抗疫，有見及此，陳柏宇（Jason）決定舉行《有我 IG Mini Live》，逢星期三及星期六晚在其個人Instagram直播，他期望在這段時間盡己所能提供娛樂給大家，讓大家有個可輕鬆空間及舒口氣，減輕抗疫重壓，首晚他會以醫護打氣作主題，希望借歌聲和笑聲，與歌迷向他們致謝。

Jason坦言知道不少人因疫情關係要被迫停工，又體會到疫情下，大家留家減少外出，減低受感染機會，心情苦悶，甚至添壓力。身為人父的他，也明白家長擔心傳染給子女的憂慮，所以他希望藉這個Live系列，為大家送上輕鬆時間，紓緩壓力，「希望我嘅演出可以為醫護人員及抗疫工作者打氣，多謝佢哋帶住疲倦身軀，但依然不屈不撓去為香港市民照顧有病嘅人，多謝你哋！希望令到你哋紓緩一下唔開心、壓力或鬱悶，加油」。

為了配合今次的主題，事前Jason公開收集粉絲和網民想給醫護的話，由他代為讀出，不少看直播的網民亦留言給前線和後勤醫護人員，反應熱烈。Jason在直播中唱出《有我》、《航拍》、《最佳努力奬》和《拍一半拖》等歌曲，粉絲亦踴躍點歌，Jason在樂手現場伴奏下，盡量滿足歌迷要求。同時Jason開放點唱，並唱出多首別人的歌，完全即興唱K感覺，聽到歌迷很開心。

愈唱愈high的Jason，除了唱歌，亦發揮「陳伯」本色，與網民互動開玩笑，他由原本正經坐在鏡頭前演出，突然站起來調燈光，又突然「失陪」，粉絲亦受落他的Freestyle，全程無冷場。由原定唱半個鐘的Jason，最後加碼到唱足1個半鐘才完場，他不忘約定粉絲周六（19日）再見。

（即時娛樂）