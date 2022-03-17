52歲彭家麗曾遇渣男 嘆專一情人好難搵 (20:01)

52歲彭家麗今天（17日）在尖沙嘴錄影節目《Star Talk》，她談到最近忙宣傳新歌《醜怪》，早前在電台節目遇到一位醫生，對方提出為她介紹對象，但未有下文，而身邊朋友都想為她做媒，然而未有一位合眼緣和條件，彭家麗說：「我都想找個專一的對象，如果這個條件是好有要求，我承認，朋友話好難搵。」

她透露曾經遇過渣男，更清楚自己想追求專一的情人，「我發展過一段異地戀，與舊愛已見過家長，到達談婚論嫁階段，不過有次跟他通電話，他催我收線，還聽到他身邊有女仔聲，個女仔搶了電話，用國語鬧我，然後掛線，我當然聽不到她講的內容，但情緒已崩潰，當時我又病、剛搬屋，在屋內對住廿幾箱衣物，感覺世界塌下來」。

彭家麗表示當時舊愛一度失蹤，直至翌日再次聯絡上，兩人便攤牌兼分手：「我問他點解發生這回事？他承認飲醉酒識了第2個女仔，於是我們冇再聯絡。」

幾年後，彭家麗遇扑頭打劫事件廣泛被報道，舊愛向她致電慰問時，都表示後悔錯過了她，「他說單身冇拍拖，跟我分手後，與那個女仔性格不夾，拍拖3個月又分手，找不到一個女仔好過我，不想再拍拖，我個心立即順晒，不過我們沒有復合，只是做朋友」。

她又稱已多年沒拍拖，雖然曾有追求者，但觀察期發現不適合，彭家麗說：「我從小志願做賢妻良母，可能我爸爸是好男人、好榜樣，現在我找爸爸傾偈，但爸爸就想我快點找個對象，我都希望找到，現在先享受自由空間，做想做的事，好好照顧自己。」

（即時娛樂）