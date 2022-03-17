我家的熊孩子｜8歲外甥女陷「三角戀」 崔始源父愛爆燈教揀好男人 (20:10)

韓團Super Junior成員崔始源的外甥女金敏，鬼馬程度比「熊孩子」叔叔有過之而無不及！現已登陸「黃Viu煲劇平台」的人氣綜藝節目《我家的熊孩子》，每星期邀請不同界別紅星擔任特別嘉賓，與主持人申東燁、徐章焄和星級媽媽團，一同觀察單身男藝人的生活狀况。日前始源帶同8歲外甥女金敏現身節目，期間人細鬼大的金敏與叔叔大方分享「三角戀情」，令見慣大場面的始源嚇到耍手擰頭，當場O嘴呢！

金敏近日陪同始源與叔叔好友林元熙聚餐，期間始源半開玩笑地問外甥女感情狀况，誰知她坦承已有對象：「他叫民謙，目前還沒交往，我們從3歲開始就是朋友。」兩位叔叔驚魂未定之際，金敏還投下震撼彈，原來8歲的她正陷入「三角戀」：「還有別的孩子…在幼稚園的校車裏，趁老師不在和我親親，那時戴着口罩；其實我不喜歡他，但他以為我喜歡他。」為人舅父的始源心亂如麻，此時金敏笑言未見過「初吻對象」：「還沒見過他的臉，因為我們戴着口罩，只看到一點點。」嚇得始源驚呼連連，全場爆笑。

金敏情繫青梅竹馬的民謙，因為對方對她很好，並自言不愛壞男人：「我喜歡能陪伴我的人，可以經常在一起的那種男人。」始源雖然不知所措，但仍告誡外甥女要慎選男人。

（即時娛樂）