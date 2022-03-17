對愛情佛系態度 吳海昕擇偶條件要有Feel (23:20)

吳海昕（Sofiee）曾參選2014年港姐，被視為冠軍大熱，結果三甲不入，僅獲旅遊大使獎。入行後，吳海昕曾參與不少演出，直至2020年在ViuTV劇集《二月廿九》飾演Yeesa一角而人氣急升，於熱播中的延續篇《940920》亦有份參與演出。對於《940920》，她表示未抱任何期望，因為有期望便會有失望，「我嘗過這種滋味，不是參選港姐大熱倒灶，是以前電影試鏡，很想獲得那個角色卻落選。在成長過程中，發現很多事情非自己能控制，試鏡失敗亦不代表我表現得不夠好，可能導演認為我不適合演這個角色，最好隨遇而安，抱平常心，別讓自己心情有太大影響」。

演出《二月廿九》令她得到很多工作機會，角色Yeesa容易開心的性格更影響了她。「我以前很執着，專注在不開心的事上，會放到很大。Yeesa吃一粒魚蛋都很開心，見到別人對她的好，影響到我現在很小事情都很感恩」。吳海昕稱以前給自己太多規限，拍第一季時，她有一本簿記錄自己每場演出，每一個take都給自己打分，事後會怪備自己演得不夠好，但現在演完，導演說OK就相信導演，明白到演出永遠沒有滿意，盡力已足夠。

在《940920》她跟劉俊謙、蔡思韵有一段三角關係，吳海昕說自己現實中的感情生活未試過被第三者介入，但她透露只拍過兩次拖，第一次是求學時期的puppy love，第2次跟男朋友拍拖5年，可惜最後無疾而終。單身多年的吳海昕自言對愛情抱佛系態度，至於擇偶條件，她說：「我冇條件，『男性』？任何條件都不及一個感覺，希望有日能遇到一個互相都有感覺的人。」

工作方面，吳海昕透露今年會有很多新嘗試，包括唱歌與演出舞台劇，還接了一部電影，角色很硬淨，令她很期待。

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（即時娛樂）