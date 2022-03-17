新劇與茱莉亞羅拔絲演夫妻 辛潘變禿頭肥佬 (23:58)

兩屆金像影帝辛潘（Sean Penn）伙拍《伊人當自強》奧斯卡影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），以及《唐頓莊園》丹史提芬（Dan Stevens）主演新劇《Gaslit》，由《神奇虎爸》麥羅斯（Matt Ross）執導，下月24日在美國有線頻道Starz首播。該劇以水門案為背景，根據網台節目《Slow Burn》改編，講述發生水門事件後，時任美國司法部長米切爾，既是尼克遜總統的顧問，亦是其好友，米切爾的太太Martha卻是最先爆尼克遜牽涉水門事件，令到米切爾左右為難。

《Gaslit》新預告前日曝光，劇中分飾米切爾與太太Martha的辛潘和茱莉亞羅拔絲，佔戲最重，前者戴了禿頭頭套和假裝大肚腩，更完全認不出他來。至於現年54歲的茱莉亞，不知道本來面目還是化了老妝，看來也不似平時在鏡頭前的她。預告片段中，更出現兩人爭執並互摑的場面。

《Gaslit》去年7月開鏡，當時美國新冠病毒確診個案持續上升，辛潘被指向劇組發出最後通牒，要台前幕後全部接種疫苗，他才會埋位開工。他當時亦表明旗下慈善組織將提供免費疫苗給劇組接種。

（即時娛樂）