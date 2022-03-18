家族榮耀｜毒舌楊茜堯監生激死于洋 羅嘉良閃現結局留伏線？ (13:40)

飾演「三叔」馬世興的撈家，將以型爆造型登場，並向Marco（張智霖飾）「宣戰」。（大會提供）

楊茜堯在劇中再度發揮「表情達人」絕技，不但表情肉緊、眼神兇狠，更不時露出鄙視及啼笑皆非等表情，奸到出汗之餘更相當囂張。（大會提供）

羅嘉良在結局篇突然閃現，並向Marco（張智霖飾）「宣戰」；楊茜堯和于洋的3分半鐘戲分相當入戲。（大會提供）

無綫劇《家族榮耀》踏入結局周，在劇中由頭帶到尾的楊茜堯，其角色甄芯（Sammie）是全劇靈魂人物；惡貫滿盈的Sammie，在第28集中「道德綁架」親弟甄誠（朱鑑然飾）助其毁屍滅迹一幕，遭受網民猛烈批評，力指她連「細佬都唔放過」喪盡天良。

今晚（18日）該劇播出大結局，甄芯繼續喪心病狂，為阻止馬世宏（于洋飾）改遺囑，甄芯刺激馬老爺，企圖將他監生激死。楊茜堯這一幕亦再度發揮「表情達人」絕技，不但表情肉緊、眼神兇狠，更不時露出鄙視及啼笑皆非等表情，奸到出汗之餘更相當囂張。

該幕長達3分半鐘的戲分，兩大演技派于洋及楊茜堯，可謂槍來劍往，當馬老爺問甄芯難道對馬家沒有感情時，甄芯不但反白眼兼唞大氣，更字字鏗鏘說出：「我姓甄㗎！我點解會對你哋有感情呀？」

結局另一亮點，是視帝羅嘉良（撈家）壓軸出場。飾演「三叔」馬世興的撈家，將以型爆造型登場，並向Marco（張智霖飾）「宣戰」，因而被認定有意埋下伏線。由於《家族》叫好叫座，之前盛傳大有機會開拍續集，對於撈家在結局「閃現」，網民表示期待：「希望羅嘉良係第二輯男主角。」

（即時娛樂）