反起跑線聯盟｜梁詠琪讚強尼好老公 肥仔用娟姐火辣泳照做直播背景 (17:25)

由梁詠琪（Gigi）、強尼、練美娟、肥仔（梁業）、周家怡、潘燦良、陳欣妍、Locker（林家熙）等合演，黃子桓監製及劉偉恒執導的ViuTV新劇《反起跑線聯盟》，昨晚（17日）於facebook舉行直播宣傳該劇，高峰期多達5萬觀眾收看，而Gigi主唱的主題曲《You & Me》亦同日發布。

眾演員在劇中飾演家長，他們表示掛念劇中子女。Gigi透露此劇構思因由是她、監製及導演大談子女經而起，她提供了很多照顧女兒心得，並用於劇本上，她說：「角色陪住個女一齊成長，過程中經常撞板，應該很多媽媽遇到的問題也一樣，好彩劇中有個好老公（強尼）支持我，這個老公好正。」強尼認同如果老婆有問題，老公都會有問題，所以要全力支持才可解決問題，他還強調：「最緊要都是聽老婆話！」

直播中最大亮點，是肥仔不停以劇中老婆娟姐在Ig中的火辣泳衣照作背景，因為不能劇透，他即場創作劇情，指住娟姐的泳衣照並說：「我娶她時是這樣，之後發覺被她騙了，不過都生了個仔，為了個仔便被迫一齊。」娟姐即踢爆他亂說。Locker笑指被肥仔的直播背景吸引，肥仔即作出警告：「我警告你Locker，你做咩望我老婆呀！」場面爆笑。

（即時娛樂）