梁詠琪相隔15年再拍劇 拒當「虎媽」 做家長要學識妥協 (18:28)

梁詠琪自言當不上虎媽，皆因她對自己要求不算高，對住女兒Sofia採取比較隨緣做法。（Ig圖片/大會提供）

靚媽梁詠琪（Gigi）相隔15年再拍電視劇，她接拍ViuTV劇集《反起跑線聯盟》，探討香港時下教育方式與制度。不少家長也望子女成才，贏在起跑線，變成「虎爸」和「虎媽」，但Gigi劇中角色剛相反，以堅決捍衛孩子愉快學習環境為主，現實中的她亦然。

Gigi指該劇以喜劇手法帶出不同教育理念，沒分對錯，有信心引起觀眾共鳴和啟發。Gigi提到有場教女兒做功課戲分，講述她教得好勞氣，直至差不到完成，爸爸的出現成為女兒救星，媽媽的付出好像白費了。

Gigi相信這情况有很多家庭也發生過，連她也感同身受，「有人話請補習老師，避免影響母女感情，在疫情下，自己親力親為比較好，最緊要父母在管教方面，找到一個方向，我有時教女做功課會很勞氣，我們會一齊喊，在喊之中都有學習過程，大家一起學，好過她自己一個學，若果去到一個地步不想做，就先休息一會，做家長要學取平衡」。

Gigi自言當不上虎媽，皆因她對自己要求也不算高，面對下一代採取較隨緣做法，贊同任何方式沒有錯或對，她說：「現階段有時間相處，我會跟女兒（Sofia）玩Board Game，讓她從中學習守規矩和接受輸贏。」

做家長要學識妥協和放手，這是Gigi在拍劇從中學到的道理，她表示：「疫情下，今年女兒生日，只能在家中安排她跟同學仔開Zoom見面慶祝，同學都穿得靚靚出鏡，但女兒堅持穿睡衣，我覺得不要緊，最重要給女兒留下美好回憶，我不時自我檢討，接受小朋友未必合乎邏輯的想法。」

（即時娛樂）