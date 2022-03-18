聲夢JUNIOR｜有參賽者變「黑馬」 獲評判激讚 威脅大熱Aster (19:08)

無綫真人騷《聲夢JUNIOR》周日（20日）晚播出第3集，本集除了有18位參賽者備戰決賽實况與首輪決賽戰况外，還會直擊眾學員的訓練及成長過程，以及6位助教Aeren（文凱婷）、Archie（冼靖峰）、Hugo（黃奕斌）、Kaitlyn（林君蓮）、Lolita（蔡愷穎）及Rock（何晉樂）調教18位參賽者實况，讓觀眾對參賽者及助教有更深入了解。

18位參賽者當中，由於Dance Group獲得小組比賽第一名，6位成員Aster（劉芷君）、Crystal（梁善知）、Haily（梁栩寧）、Charlotte（繆昀希）、Jasmine（冼奕瑜）及 Tate（伍梓瑜），可直入10強決賽；餘下4個名額，除了會根據其餘兩組參賽者小組比賽中的表現外，12人之前「盲聽」考核成績亦會計算在內，故此誰人最終彈出，仍是未知之數。決賽最後4強名額將於比賽期間即場公布，所有參賽者均需事先準備好決賽歌曲，以備隨時被叫上台應戰。

製作組公開18位參賽者備戰參賽歌，當中有2位參賽者選唱炎明熹《真話的清高》，決賽開始不久，即有參賽者憑超強跳唱表現，贏得4位評判好評，有評判直指「無懈可擊」。據知該名參賽者之前表現未算突出，如今突然跑出，有力威脅大熱門Aster，成為最強黑馬。

（即時娛樂）