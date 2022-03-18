飯戲攻心｜陳詠燊跟黃子華合作最愉快 陳湛文恨同廖子妤演情慾戲 (19:39)

由林柏希主持的網上平台節目《月傾會》，邀來電影《飯戲攻心》導演陳詠燊及演員陳湛文擔任嘉賓。原先安排於賀歲檔上映的《飯戲攻心》，因為疫情關係戲院停開而上映無期，問到會否變陣改為網上平台播放？陳詠燊表示要捍衛戲院：「其實我Day 1寫呢個劇本，唔係為咗賀歲！我哋覺得呢套戲好適合喺戲院大班人一齊睇，始終電視機睇同喺戲院睇好唔同，我哋好想捍衛番戲院，因為我覺得戲院係一個文化殿堂！」

憑《IT狗》「男B」一角大受歡迎的陳湛文，初嘗人氣急升滋味有何感覺？他說：「我會話係有少少守得雲開，因為經歷過《三夫》，我又唔會期望太大，我本來真係覺得你哋都應該唔記得我㗎啦！」

去到「大膽答 冇膽食」環節，林柏希預備大蒜和指天椒。陳詠燊被問到跟合作過的藝人之中，誰最好？誰最難頂？陳詠燊表示跟黃子華合作最愉快：「一來我係好愛佢啦，佢係我偶像；第二係成個合作過程個默契，好到我前所未有咁好。」

至於最難頂藝人，陳詠燊沒有開名：「唔開名喇，編劇年代，我嗰陣時拍好多愛情喜劇，好多係年輕偶像，其中有一個，同佢傾戲時掛住玩，拍完又喺度扮晒嘢，喺嗰班好紅嘅年輕偶像嚟講，佢係最唔紅嗰個！（男星定女星？）男明星，佢依家偶爾會有一啲新聞，但都唔會點出現㗎喇。」

陳湛文被問到有否遇過合作演員令他難受？他表示曾遇上一位資深男演員：「嗰個難受唔係對我侮辱，而係覺得佢唔尊重演員呢份工作，因為佢埋親位都飲到成身酒氣，台詞又唔記得，仲要導演叫佢唔好咁做，佢呢頭話好、冇問題，嗰頭又做番！」陳湛文開估是「P字頭」男星：「佢本身來自電影，仲要係資深㗎！」

再問陳湛文如果再拍《三夫》，想跟哪位女星演情慾戲？他說：「廖子妤吖！因為我最近睇咗佢《半》個MV，拍得好靚，同埋佢拍呢啲嘢都幾手到拿來！」

接着2位嘉賓互問，陳詠燊問陳湛文：「你覺得陳果導演好啲吖？定係鄭保瑞導演好啲呀？」陳湛文拒還手：「我食呀，黐線㗎！」輪到陳湛文出招：「邊個導演你覺得係低檔次到，你一定唔可以效法嘅？」陳詠燊說：「我食啦，講咩都得罪人！」

跟住陳詠燊揞名爆料：「我好憎啲戲偽善，嗰條片係一條噱頭片，本土笑片、噱頭戲，總之成班後生仔唔知做啲乜，跟住佢最尾夾硬兜嗰種乜嘢熱血呀，同某一個歷史年代嘅一啲Hero溝埋一齊。我就覺得，你有冇偽善到咁呀！」

（即時娛樂）