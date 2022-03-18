林溥來11個月大囝囝爬行跣手傷下巴 入院縫6針 (20:10)

《東張西望》主持林溥來（Patrick Sir）和老婆關宛珊育有B仔林若嘉（Preemo），下個月便滿1歲。Preemo日前在家戴了頭盔在木地板上爬行，卻突然跣手仆親撼傷下巴，當堂爆喊；關宛珊見狀焦急如焚，她先保持冷靜，幫B仔止血，再按傷口止了20分鐘左右，同時避開傷口，用冰敷附近位置，再消毒傷口，當時B仔已沒有喊，兼且笑住玩。

雖然當時已止血，但不肯定是否需要縫針，後來老公林溥來回家，他看到囝囝傷口甚大，認為要縫針，最後兩公婆徵詢過醫生意見後，決定帶囝囝到醫院處理，最後囝囝下巴被縫6針。

關宛珊寫道：「成個過程，Preemo比我哋想像中堅強、勇敢，真心覺得佢好叻！等攞藥嘅時候，仲好有閒情逸致撩我哋玩，到而家亦都一啖藥唔需要食~~冇諗過喺平滑嘅木地板撞親，都要聯針，仲聯成6針咁多~ 我哋一直都有預計，帶大一個男孩子，一定要面對佢整親手腳、聯針、甩骹之類嘅意外，但絕對冇諗過咁快就要經歷。」她還建議如許可的話，要幫BB買定保險。

Patrick Sir今天亦貼了B仔相片報平安：「好感恩大家咁錫洋蔥頭，紛紛留言鼓勵佢同安撫我哋，令我哋呢對新手父母感受到好多愛！洋蔥頭聯完針已經好好多，傻更更應該都唔知自己受咗傷，因為冇乜痛，唔需要食止痛藥，已經充滿活力同平時一樣無時停。我哋每日都幫佢洗傷口，期望佢下星期五拆線一切順利！再次多謝大家嘅關愛！Preemo同我講話佢會繼續（小心）玩，繼續探索，繼續學習，繼續發放笑彈喎。」

（即時娛樂）