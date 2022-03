next

前港姐何依婷日前自爆入醫院割了一粒良性瘤,入院兩日,首日做手術,翌日已可出院,身體沒大礙。今天(18日)她「現身」社交平台報平安,透露目前的狀况,何依婷甫了一張靚相,並留言「在家休息了一個多星期,Feel so much better now,謝謝大家的問候和祝福,我會照顧好自己,之後好好努力工作」,不少網民也向她送上祝福。

(即時娛樂)