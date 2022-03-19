盧瀚霆成功增肥20磅 偕AK阿Jer爆MIRROR新歌舞蹈難跳 (12:34)

AK、Anson Lo和Jer昨晚在社交平台開直播，分享疫情下的生活，以及工作情况。（ViuTV facebook片段截圖 / 明報製圖）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）和江𤒹生（Anson Kong，AK），昨晚進行最後一場《MIRROR FB LIVE From Home》，高峰時吸引3.7萬人同時觀看。

Jer表示疫情下停工，他順勢留在家中休息，試過一天睡了16個小時，加上塗足護膚品，皮膚明顯變好，還減肥成功輕了5公斤，目前體重是148磅。Anson Lo與Jer相反，之前因工作太忙而消瘦，體重曾跌至128磅，因此上月開始增肥，每天食足3餐，再加上吃小食、飲奶昔，已增磅至148磅。AK透露工作時吃很少，因此體重跌了20磅。Anson Lo聞言，笑他嫌棄開工飯盒不好味。

3子互相稱讚對方的新歌MV。Jer笑言為MV學跳喪屍舞，跳舞時幻想背脊和膝蓋痕癢。Anson Lo在新歌《Mr. Stranger》MV中扮成吸血鬼，他被問到為何沒扮中國殭屍時，立即拿出帽子反轉戴扮殭屍，十分搞笑。他們又透露MIRROR已開始為新歌排舞，透露新團歌的舞蹈是歷年來最難跳，並即場示範了新舞蹈。3子又表示新團歌MV拍攝受疫情影響，而他們開始籌備各自的新單曲，AK會嘗試作曲。

（即時娛樂）