940920｜林楚凝為余家聰犧牲自己 Yeesa Ryan團圓結局 (15:11)

ViuTV劇集《940920》昨晚播出第10集大結局，蔡思韵飾演的林楚凝在1994年被阿月（朱栢康飾）襲擊受刀傷，瀕死的她犧牲自己，向流星許願，令時空分裂，形成余家聰媽媽（簡慕華飾）仍然在生及輕生了的兩個時空。在余家聰媽媽輕生了的時空，家聰與神聖幾何學會的所有人均忘記了關於林楚凝的所有記憶，成為會長的余家聰（劉俊謙飾）決定離開找尋印象中似是失去了的一些東西。而在余家聰媽媽仍然在生的時空，余家聰在媽媽的照顧下成長，長大後成為作家。他與1994年小時候的林楚凝也收到Yeesa（吳海昕飾）送贈的太空館門票，最終在結局時重遇。另一邊廂，Yeesa返回1994年，在瀕死的林楚凝要求下，跑到車房救林楚凝的爺爺秋叔（余子明飾），在車房內與阿月打鬥，阿月最終被汽車壓死。Yeesa與一直等待她的Ryan（徐天佑）有情人終成眷屬。大結局大團圓結局，但被不少網民批評爛尾，部分劇情有點兒戲，例如Yeesa明知阿月是危險人物仍獨自走入車房等。

《940920》監製兼導演羅嘉駿說︰「人生投放最多心力的兩部劇集終於完結，紀念一下排在最多人看頭兩位的一刻。做導演感覺是夢幻的，壓力也是史無前例的大。每天打開Ig都會收到不少粗言漫罵的訊息，可幸還有更多是支持和體諒的語句。感激一眾喜歡我們作品和留下批評意見的觀眾，當然還要感謝229和940920團隊中的每一位。劇集到這刻已經完結，希望大家放鬆一點。這些年，大家都累了。」岑珈其說︰「好感恩能夠參與《940920》、《二月廿九》兩套咁用心嘅作品，我好鍾意神聖幾何學會，好鍾意巴西龜，多謝導演。我相信每件事每個作品都一定有人喜歡有人唔喜歡，而我哋能做嘅就係繼續努力做好每一個作品，希望將來能夠有更加多好作品畀到大家睇。」

不過，劉俊謙卻似乎對網民的批評耿耿於懷，他在社交網留言︰「會相遇的總會相遇。最大的感受是，世界如此不公平。對於極度追求公平的我，充滿着極大的憤怒，因為大家不知道事情的全貌，到現在你們也不知道。而我也不打算說，我不想製造仇恨。真相對我來說重要嗎？重要。我多麼想為我們說一句公道的說話。但世界有公道嗎？我認為沒有，網絡世界更甚。沒關係了，把它吞下去，縱然難以消化，但總有一天，它會被排出體外，我們也會重新開始。創作的路漫漫長，願我們用作品說話，專注地過創作者的生活。」

（即時娛樂）