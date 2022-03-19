全民居家煮嘢食｜肥媽教整牛油龍蝦 鹽焗雞18分鐘完成 (16:42)

肥媽、陸浩明（6號）主持的一連四集無綫綜藝節目《全民居家煮嘢食》，昨晚播出最後一集。肥媽在最後兩集教大家利用氣炸鍋，5分鐘極速炮製出「蒜香牛油龍蝦」。6號品嘗後讚不絕口，稱肥媽煮的牛油龍蝦在餐廳吃的話最少要付300元。

肥媽教煮的創意美味罐頭料理分別有「韓式一品鍋」、「五香肉丁炒雞髀菇」、「粟米魚肚羹」及「西蘭花炒午餐肉」。肥媽煮「韓式一品鍋」時透露曾有韓國人教她將韓國午餐肉煮湯吃最好味。她又分享保持西蘭花爽口翠綠的秘訣︰「落鑊前先將西蘭花用油和糖灼10秒左右，再用凍水沖洗後回鑊便可。」

最後兩集的電飯煲美食有「藜麥栗子冬菇雞飯」及「鹽焗雞」。肥媽表示想令雞肉入味，秘訣是將所有調味料及薑葱以按摩方式均勻地塗滿雞身，整個烹煮過程只需18分鐘。甜品方面，肥媽在第三集教煮冰花燉蛋。她說︰「雞蛋和冰糖水的黃金比例是1：1.5。烹調關鍵是關火後要開一開鑊蓋疏氣降溫，這樣做出來的蒸蛋才會又滑又可口。」

肥媽又分享保存海鮮的方法，稱不同類型海鮮的「存食攻略」各有不同。魚類去除內臟後不能用水清洗，需以水壓真空法用密實袋包好放入冰箱；貝殼類同樣不能用水清洗；鮮蝦則要放入擺滿冰水的保鮮盒再放落雪櫃，這樣蝦頭才不會容易變黑；蟹要先烚熟後才可以水壓真空法包好，並放入雪櫃存放。

（即時娛樂）