周星馳開直播回答粉絲提問 想以電影角色推出NFT (17:55)

西班牙藝術家Joan Cornellà的NFT作品中，其中一款是周星馳在電影《國產凌凌漆》中的經典角色「凌凌漆」。星爺今日應收藏品創作交易平台FWENCLUB邀請，舉行歷時28分鐘的AMA（Ask Me Anything）直播，吸引20萬粉絲同時收看。

不過，星爺只以語音廣播形式現身，未有露面。大會表示星爺並非跟Joan合作出NFT，Joan只是送了一枚凌凌漆造型NFT給星爺，向偶像致敬。星爺笑說：「我特意來多謝Joan，明顯他小時候已看我的電影，是我的粉絲。他的外表很似阿爾柏仙奴，想找他客串拍戲。」

談到第一個NFT是於2014年面世，由電影產生，星爺認為兩者之間有密切關連。他表示拍戲猶如創造獨立元宇宙，而新興的元宇宙會結合NFT和區塊鏈，NFT亦可透過社群集體創作。他覺得會很好玩，很想試。星爺說︰「我拍過很多電影，若推出NFT，用哪個電影角色好呢？」

被問有冇收藏藝術品，星爺笑言全屋貼滿畢加索、梵高名畫的照片。他說︰「畫，我一定買不起！如果NFT將他們的畫切開10000份，我將來有機會擁有。」他又自誇似電影《美人魚》中的角色，繪畫技術出色，笑言：「我從小看日本漫畫和卡通，畫畫叻，真的不要告訴別人。」

直播期間，大會本來會抽出兩位幸運粉絲向星爺對答，惟因技術出問題未能成功，不少粉絲留言表達不滿，星爺最後表示要開重要會議，結束活動。

（即時娛樂）