曾志偉復出主持新節目否認為救收視︰我是救自己 (20:26)

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉親自出馬主持無綫新綜藝節目《講你都唔信》，節目將於後晚（3月21日）首播。志偉今日率領錢嘉樂、丁子朗、林秀怡、莊思敏、黃婧靈等，參與在電視城內露天停車場舉行的拜神儀式。

志偉表示政府擬推行全民檢測，市民或要禁足在家，因此要預留人手在城內進行閉環式工作，確保每晚仍有綜藝節目播出，因此《講》是一場預演。萬一政府宣布要禁足，無綫便會開始閉環工作，他會陪同事留下來，反正平日也通宵工作，跟閉環無異。志偉透露約有60、70位同事報名參與新節目，他與錢嘉樂是「鐵腳」，每集也現身再配以不同主持。

被問到是否出山救收視時，志偉笑言是救自己，因為他早就想再主持節目，卻怕被指想以《獎門人》來打收視戰。他說︰「今年是《獎門人》25周年、無綫55周年及慧妍雅集成立40周年，公司下半年會製作幾個大騷，可能會再做《獎門人》。我沒有收視壓力，現在人人多數留在家，我希望在疫情下帶給大家開心和快樂，陪觀眾渡過難關。」

志偉表示因有同事或同住家人染疫，劇組未能如期明天（3月20日）復工，幸公司有劇集存貨。有傳電視城有500人染疫，他說︰「無綫有3000多個員工，如果說500人中，很符合政府公布每7人就有一個中的數字。不過，他們大部分不是在公司被感染，而且很多已經康復，重返崗位。」

錢嘉樂表示所有人入廠前也需進行檢測，每晚最多12人出鏡。被問到是否傳聞中的「閉環天團12人」時，志偉說︰「最初是考慮最多12人留守，後來報名人數太多要揀選，現暫時不需要天團。」傳被「雪櫃」的馮盈盈有份主持節目，志偉說︰「是我找她的。（她被『解凍』？）不需要，她之前確診，現在已康復。」

黃婧靈一身性感打扮，主持之一的林秀怡卻包到冚。林秀怡表示與曾志偉、錢嘉樂同台緊張有壓力，笑言想過將快速檢測結果畫成兩條線就不用返工。黃婧靈是節目嘉賓，她被問到是否獲曾志偉欽點時說：「是Writer找我的，希望大家焦點放在節目上。」

（即時娛樂）