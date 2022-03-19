關心妍疫情下不放棄20周年演唱會計劃 6歲女兒參與 (21:35)

關心妍（Jade）早前接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》專訪，與主持許文軒（Edmond）詳談入行多年的心路歷程。Jade入行20周年，透露會推出實體專輯及計劃在紅館舉行演唱會以慶祝及紀念這個特別時刻。

她稱雖然現在很多人聽歌都是透過手機，但自己還是希望推出實體專輯，說:「始終我覺得要揸住隻碟，望住裏面啲相同內容，先感受到成個Concept同埋想帶出嚟嘅Energy。今次隻碟叫《Emergency》，係有由困局裏面跳出嚟嘅Meaning。」她花了很多心思在造型照上，幾乎每首歌都有一個造型，所以花了很長時間搭景。Jade又指其中一首歌曲《那些傷我也有過》，歌詞對她來說更是別具意義：「佢哋（創作團隊）話有邊個失戀冇聽過關心妍嘅歌吖？只不過我哋都長大喇，嗰啲痛都已經離開咗喇。所以聽到歌詞嗰刻，我自己都眼濕濕，原來我已經接受咗往日嘅笑罵同難過。」

Jade大方提及當年引起熱議的「攞錯獎」事件，希望透過自己過去的經歷給予大家一點鼓勵及能量。她說：「有邊個冇鬧過關家姐？有邊個冇笑過關菊英？呢首歌畀咗好多畫面我，我唔係傷心，係覺得原來呢啲事係可以過去嘅。我感動係我覺得自己都算堅強，所以好想用呢個鼓勵番大家，無論幾慘、幾瘀，畀人鬧到死，你都可以走番出嚟。」

提到20周年演唱會，Jade稱受疫情影響籌備進度，但自己不會放棄在2022年完成這個計劃的希望。她更想做四面台，說人生中要試一次四面台，這是香港特色。她又稱6歲的女兒亦想參與媽咪的20周年演唱會，她背歌詞與音準也有天份，但怕會怯場。

（即時娛樂）