台灣資深演員顧寶明離世 舒淇發文悼念：一路好走 (22:17)

台灣資深演員顧寶明今晨因心肺衰竭離世，享年71歲。家屬表示顧寶明今日清晨6時因腸胃出血，導致心肺衰竭，於早上7時半離世。果陀劇場創辦人梁志民接受台灣傳媒訪問透露，顧寶明4天前胃出血入院，檢查出是十二指腸潰瘍，加上近兩年身體狀況欠佳，抵抗力弱，今早因心肺衰竭病逝。他表示顧寶明走得突然，沒交代任何事，遺孀一時間未能接受。接下來會幫忙安排追思活動，梁志民說：「顧寶明一生都在舞台上奉獻，在他最後的活動上，希望藉由親友及合作伙伴的到場，給他最後的祝福。」

顧寶明從影逾46年，戲路多元化，演過數十部電影和戲劇作品，也是舞台劇的實力派演員，曾奪得金鐘獎最佳男演員獎、迷你劇集最佳男配角獎和金馬獎最佳男配角獎。他參演電影有《投名狀》、《健忘村》、《吃吃的愛》等，在台劇《櫻桃小丸子》真人版中飾演友藏爺爺，日本作者櫻桃子也讚他神似，令觀眾留下深刻印象。

顧寶明2017年發現左手顫抖、面部肌肉不協調，醫生告訴他是自律神經失調，他當時推斷可能是演出舞台劇壓力大，以及飲酒太多積累所致。他之後用中醫針灸治療，每天吃高血壓藥及聽從醫生指示。今日傳來顧寶明離世噩耗，不少合作過的藝人都感驚訝。2017年曾與顧寶明合演《健忘村》的舒淇，在社交網上載顧寶明照片，發文悼念：「一路好走。」該片導演陳玉勳稱顧寶明是最好、最棒的喜劇演員，沒想到那麼早就走了。

（即時娛樂）