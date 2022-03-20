陳柏宇網上開騷感謝疫下速遞員︰他們冒險完成工作 (18:55)

陳柏宇表示速遞員在疫情下冒險為大家送上訂購的貨品，希望大家可以向他們表達謝意。（大會提供）

陳柏宇（Jason）昨晚舉行第二場《有我IG Mini 》，公開感謝疫情下的送貨速遞員，又選唱與速遞有關的歌曲，如《車匙》、《Jeep》、鄭融的《紅綠燈》及陳奕迅的《單車》等。他獻唱鄭伊健《極速傳說》時，笑言送貨司機們開車要快，但要注意交通安全，趕時間也千萬別衝燈。

Jason公開為速遞員謀福利，希望在疫情下仍盡責送貨的速遞員可獲老闆加人工。他說︰「在我們家居隔離或抗疫期間，速遞員帶給我們無限歡樂，我們的見面時間只有五秒，但他們帶給我們的歡樂就是我們買的戰利品。無論是速遞員、送貨員、送餐員，他們要完成工作之餘，也同樣冒險。大家下次見到他們時可以表達謝意。」

在開放點唱環節上，首位幸運兒是Jason的女兒陳羿辰（Abigail）。Jason為她唱出英文歌《Lava Song》，又滿足歌迷要求首次公開演唱歌曲《路人乙》。Jason說︰「這首歌是講小人物的故事。我們很多時忽略了不起眼的人或工種，其實他們都是成就社會的一分子。」Jason獻唱張天賦（MC）的《記憶棉》，想起原來數月前曾透過社交網與MC約打羽毛球，因此立即公開回覆對方，場面搞笑。

（即時娛樂）