鍾柔美(Yumi)將於星期二(22日)晚聯同王灝兒(JW)、姚焯菲、詹天文,演出網上直播音樂會《Concert“WFH”》(Concert Watch From Home),疫情下透過歌聲與樂迷互動打氣。音樂會將加入粉絲互動及點唱元素,透過Watch From Home為Work From Home的樂迷增添樂趣,共渡艱難時刻。

Yumi日前接受恩師薛家燕新城節目《開心大派對》視像訪問時,宣傳新歌 《Breakin' my heart》。由於沒戀愛經驗,她表示錄製新歌時只能靠幻想及監製協助。受疫情影響,Yumi正在放突然提早到來的暑假。不過,她坦言在家中太自由,生活欠規律,因此很想返學,跟老師、同學見面。

家燕姐表示Yumi媽媽一直要女兒以學業為重,因此Yumi從前參加組合Honey Bees的演出前,也一定要先做好功課。Yumi去年參加《聲夢傳奇》時,要同時兼顧學業、比賽、練習歌舞,壓力很大,幸好她懂得分配時間,順利完成。

