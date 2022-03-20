毛舜筠檢疫酒店等出關 朋友送珍珠奶茶 牛腩河感受人情味 (21:01)

毛舜筠（毛姐）去年聖誕與丈夫到加拿大跟兩女兒團聚，原本1月初返港拍電影，惟因港府對美加英法等國家實施「熔斷機制」，結果滯留兩個月，最後決定繞道泰國曼谷返港。毛姐回港入住檢疫酒店，她將今次的經歷先後拍攝了兩條片分享，在YouTube的點播合共逾50萬次。仍在隔離中的毛姐再拍攝片段「隔離日子難過嗎？可以扭轉負面情緒嗎？」還附加她在泰國14日的足跡，推介食店，好讓疫情後大家往泰國玩可以參考。

毛姐在檢疫酒店倒數出關的日子，她稱電影監製終於可以放心，待疫情緩和便可以開工拍戲。因她返港而心情好的還有毛姐媽咪，她稱雖然仍未見到媽咪，但她們每日通電話，從聲線也感受到媽咪好開心，說稍後要到她家中食飯。毛姐稱媽咪最愛吃她整的雞，剛巧平日幫襯的賣雞老闆也聯絡，指她成功返港，要送隻雞給她作祝賀。她稱在加拿大3個月，也沒有飲珍珠奶茶，返港後感謝有人送健康又美味的珍珠奶茶到酒店，她一星期飲了3次。還有她的鄰居跨區送牛腩河到酒店給她，令她想到這陣子大家也痛苦，被困在狹小的空間，但互相關懷與愛，可以將痛苦轉化為祝福。

由於毛姐的YouTube節目訂閱者增多，更多網民支持，她透露老公計劃出關後添置拍攝器材，不能單以手機或iPad拍攝。今次的片段還有她的泰國行蹤，介紹了多間食店，片尾更有彩蛋，是毛姐的NG片段，她講買雞的店鋪但多次講錯「叫雞」，自己也忍不住笑。

（即時娛樂）