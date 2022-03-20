獲梁詠琪相助圓拍劇夢 劉偉恒跟劇中強尼一樣是傻爸爸 (22:38)

劉偉恒由電影轉攻電視劇，首次擔任ViuTV 原創劇《反起跑線聯盟》監製、編劇及導演。他表示一直希望嘗試拍劇集，《反》劇構思源於去年約好友梁詠琪（Gigi）飲咖啡，傾談間他提議合作拍以幼稚園為題材劇集，Gigi大感興趣，給予很多家長意見、所見所聞、個人經歷。他與太太育有兩名女兒，在劇本上加入好多作為家長的個人感受，花兩晚寫好故事大綱，便到ViuTV洽談，ViuTV只有一個條件，是否真的找到Gigi演出。Gigi落實會演，他便物色其他演員，第二位找潘燦良傾。他說：「最初安排潘燦良演Gigi老公，但覺得他們放在同一家庭有點浪費，安排角色對立更好睇。」隨後他決定找強尼演Gigi老公，是一名傻爸爸，跟他現實一樣，通常畀個女玩。

劉偉恒希望帶出一個訊息，無人識做一個完美家長這個事實，劇中無論選擇那一方都沒有對錯，父母怎樣做目的都為小朋友好。他過往拍開愛情片，首次挑戰親子教育劇，他坦言落筆時好驚，因故事講7個小朋友，共7個家庭，戰戰兢兢去寫，膽粗粗去拍，感恩整個團隊拍得好開心，大家都希望再拍下一季，故事最尾留有伏線，講小朋友升上小學，希望原班人馬拍小學篇。

對於香港教育經常被指制度有問題，劉偉恒有另一番見解：「我覺得在教育制度上沒有很嚴重的缺陷，主要看父母心態，香港什麼類型學校都有，問題是你點揀，揀完會唔會呻，大部分香港家庭最糾結，是想子女好，又怕學校催谷，看怎樣選擇。」

很多父母選擇與子女移民外地，劉偉恒認為是個人選擇，他沒有計劃移民，覺得移民對小朋友是很大考驗，面對的路會截然不同。他當年在美國留學，畢業便立即回港，覺得香港始終是他的家，他認為不應該看這一、兩年的好與壞，而是看將來的好與壞。

欲知專訪詳情，請留意明天（3月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）