罕談跟鍾嘉欣舊情 伍允龍被封奀星感不快：個傷害喺我度 (13:06)

伍允龍和好兄弟安志杰亮相由麥美恩和崔建邦主持的無綫節目《諸朋好友》，2人分享各自感情經歷。安志杰曾跟謝婷婷拍拖，當時有段時間他被稱為「某某男友」，令他感無奈，身旁的伍允龍聽畢也有感而發，他的經歷比安志杰更辛苦。

伍允龍罕談跟鍾嘉欣舊情，他當年亦試過被稱呼「某某男友」﹑「奀星」和「茄喱啡」，他說：「那時候已跟晶哥（王晶）簽約，當時已拍了多部電影，也拍過《惡戰》演男主角，還是會繼續寫這個字眼，那時候我再想，我做的事不會比其他演員少，甚至可能更多，我拍《賭城風雲》一個被車撞的鏡頭，撞25次，這些事沒有人知道；此外試過從1樓跳下來險斷腳，很多經歷都沒人知道，我不是投訴，但會覺得為什麼要放在那裏，我跟誰拍拖跟這個沒關係，對吧？我還記得當時拍一部電影，現場有很多雜誌，有一本就寫『奀星』，我拿給晶哥看，我說我知不應該理會這些，但有時看多了也會有點不開心。」

崔建邦問他如果當年這段感情有很多負面影響，為什麼不放棄那段感情呢？伍允龍：「沒什麼，其實開心，OK的，但我想如果大家說的是同一段關係，我想由於工作上問題，對方要將我藏起來，我明白的，總之我相信她會有點壓力，我明白的，當時她很紅，我是Nobody，沒關係，我明白的，但我覺得這件事做得過分了，讓我受到傷害。我平時不會說這些，我第一次訪問會提起這個，其實我會有點不滿和不開心，對她工作方面和為什麼要這樣做？」

（即時娛樂）