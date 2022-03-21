聲夢JUNIOR｜Charlotte唱跳《跳舞街》獲好評 Aster跟菊梓喬撞樣 (15:03)

無綫節目《聲夢JUNIOR》昨晚（20日）播出第3集。本集有18位參賽者首輪決賽戰况，決賽4位評判分別為著名音樂總監杜自持、著名歌唱老師Christine Samson、星夢娛樂集團有限公司音樂監製劉易昇先生、《聲夢JUNIOR》訓導主任及形象指導Hana（菊梓喬）。

被視為大熱的Aster（劉芷君），決賽選唱Hana歌曲《我輸不起》，獲網民指與Hana撞樣！參賽經驗無數的Aster，決賽前夕還是相當緊張，受訪時她坦言失眠：「之前嗰晚緊張到瞓唔到，係咁望住天花板。」

最終Aster還是以不錯狀態唱出《我輸不起》，壓台感十足，就連原唱Hana亦大感滿意：「把聲好厚好聽好吸引。」杜自持則認為Aster尚有進步空間：「前面唔好咁出力，後面冇得再大（聲）。」

經過昨晚一役，Aster大熱門地位備受威脅。決賽前一直未見突出、參賽時只有12歲的參賽者Charlotte（繆昀希），跳唱《跳舞街》表現亮麗，不但舉手投足均充滿力量及信心，更相當夠氣！Charlotte一唱畢，台下戰友即大表震撼，Ricky（童文）及Luffy（張靖風），爭著向鏡頭畀Like並搞笑說：「佢冇斷氣㗎」、「佢開外掛呀﹗」

評判對Charlotte更是讚口不絕，還表示不相信她只有12歲，其中Christine感嘆謂：「 嘩！我估唔到你12歲呀！你好似好有經驗，同埋你望鏡頭、笑全部好真」；杜自持更是給出高度評價：「無懈可擊差唔多係，跳快歌又要音準，係好難，嗰度我已經畀好多分你。」Hana流露欣賞眼神問Charlotte：「你點做到㗎？」

（即時娛樂）