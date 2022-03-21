英皇耗資15億炮製好戲 《金手指》劉德華梁朝偉造型首曝光 (17:17)

本港第五波疫情嚴峻，電影業亦陷入冰河時期，由1月初開始戲院已經關閉，不少戲院上映無期。今天（21日）特首林鄭月娥在新冠疫情記者會表示，因應疫情仍嚴峻，絕大部分社交距離措施需按原定計劃維持至4月20日，倘疫情無反彈迹象，且呈下降趨勢，在4月21日起以3個月，按3個階段逐步放寬防疫措施。第一階段先重開美容院、健身中心及公眾娛樂場所等。

英皇電影今天公布本年度猛片巡禮，包括由梁朝偉、劉德華和蔡卓妍（阿Sa）等合演的大製作《金手指》，同時還有《神探大­戰》、《阿媽有咗第二個》、《出租家人》、《紮職2》、《裡應外合》及《深宵閃避球》，以及由顧長衛執導，葛優、王俊凱傾力合演的《刺猬》亦將登場。

至於即將開拍的重點項目，由邱禮濤執導，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟擔綱，聯同吳鎮宇特別演出的《海關戰線》；由麥兆輝執導，郭富城、任達華、林峯、方中信等合演的《內幕》，亦是積極籌備的超級大片；因應過去一年，英皇電影有不少叫好叫座作品，一系列續集好戲亦將登場，如再與張藝謀攜手炮製的《懸崖之上2》，《不日成婚2》及《紮職3》亦正在部署開拍。

耗資達3.5億港元的《金手指》，主角造型首曝光，影帝梁朝偉與劉德華再次在銀幕相聚，導演莊文強說：「我在電影學院畢業，只學到電影，不懂什麼是『戲』，我現在所學懂的『戲』，就是跟他們學來的；多年來，我們彼此看着對方成長，今次有機會再度合作，他們確實成熟了很多，看兩大影帝決定怎樣去演一場戲，收放自如、尺寸拿捏得好好，箇中技巧不能用金錢去衡量，懂看的人自覺賞心悅目。」

《金手指》能打動偉仔與華仔參演，莊導演說：「他們對挑選劇本向來嚴謹，對人物角色亦同樣嚴謹，會發掘當中有趣地方，加上《金手指》有別於一般電影，以警匪片包裝，實際上是一個史詩式的故事，張力十足，他們甚少接觸到這個片種，自然有一定吸引力。」

提到女主角蔡卓妍，莊導演盛讚她非常落力，將以前所未見的面貌亮相：「好多謝阿Sa，一開始傾談已非常坦白，我很喜歡她完全素顏，給了我很多靈感，敲定由她演出後，我在角色塑造上作了少少修改，結果有一點我沒有看錯，別以為阿Sa一臉傻氣，經歷這麼多年的演藝生涯，她的倔強其實超越很多行內人，才造就出這樣的成功，我將這份倔強、冷酷放進角色裏，發掘出阿Sa獨特又嶄新的有趣一面。」

（即時娛樂）