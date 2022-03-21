孖張學友拍新戲 謝霆鋒初任動作指導 城城林峯爆「內幕」 (17:28)

由邱禮濤執導，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟聯同吳鎮宇特別演出的英皇電影《海關戰線》，開拍消息一出即成影壇焦點。電影以海關為核心，發展出引人入勝故事，邱導演說：「海關是香港一支主要的紀律部隊，香港電影卻鮮有以他們作為『主人公』，這次想給電影一種新視角，所以就選擇了拍關於海關故事。」

談到這個班底，邱導演用心安排：「張學友、謝霆鋒、吳鎮宇、林嘉欣及劉雅瑟，是一個有新鮮感組合，找他們來合演，也是因為追求一種新鮮感；此外，他們都是影帝影后級，而且工作態度認真的演員，他們願意參與《海關戰線》，作為導演，我深表感謝！」霆鋒首度兼任動作指導，邱導演說：「這是他的第一次，他必會全力以赴，設計出驚險緊張的動作場面。」

​繼《無雙》後，郭富城與英皇電影再度結盟，參演由麥兆輝執導的新作《內幕》，跟任達華、林峯、方中信正面交鋒。麥導演笑言斟洽四大型男演出，過程基本上順利，惟是城城本在6月應有一部電影要在內地拍攝，正和麥導演電影撞了期，但城城欣賞麥導演劇本，所以多番努力協調，才抽調檔期回來，落實合作。他表示和城城差不多20年沒有合作，認為城城演技愈見成熟及多變，是他期待合作的好演員。

​韋家輝與劉青雲一導一演合作《神探大戰》，韋導演強調《神探大戰》不是2007年《神探》延續篇：「《神探》與《神探大戰》的戲種已不盡相同，《神探》是斯文、內斂一點的戲，較多內心描寫，比較文藝；《神探大戰》試圖用動作包裝故事，內裏人物線完全無關連，甚至『神探』所指的意思也不同！」

韋導演坦言構思主角「神探」李俊時，青雲已是第一人選：「眾所周知，青雲是一個很棒的演員，今次再合作，發覺他依然好有能量，於是我再推多一把，他又跑得更加快，我覺得他是一個深不見底的好演員。」

相關新聞：英皇耗資15億炮製好戲 《金手指》劉德華梁朝偉造型首曝光

（即時娛樂）

​