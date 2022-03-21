揭《機智女法醫》由「三無黑馬劇」變「神劇」四大主因 (18:19)

內地網劇《機智女法醫》（原名《御賜小仵作》）將於今晚（21日）在翡翠台首播。去年在內地播出時被喻為「三無」：無大卡士、無龐大製作費、無宣傳的《機智女法醫》，開播後評分曾高達8.3，劇集網上播放量截至昨日，已累計逾13億；仍是新人的男、女主角王子奇及蘇曉彤，更因該劇成為微博「熱搜」常客，前者微博粉絲人數逾513萬，後者粉絲人數逾314萬，人氣急升。

《機智》內地開播以來，一直在網絡獲得超高評價，在事前沒被看好情况下，贏得「神劇」美譽。除了因為劇本編寫長達3年、製作嚴謹認真，沒有無謂情節兼尊重觀眾智商的流暢緊湊劇情，被內地網民捧為「良心劇」，加上製作成本有限，要圖文解釋解剖場面的處理手法，亦減低了此類題材「血腥度」，老少咸宜，令劇集更為入屋。

男女主角的超強人設，亦是劇集賣點之一。王子奇和蘇曉彤的角色雖然可愛、聰穎又專業，但卻各有缺點兼性格古怪，十分貼地。當中尤以飾演高冷型暖男安郡王蕭瑾瑜的王子奇最屈機，冷酷、嚴肅又睿智的瑾瑜，雖然身分地位和智商高人一等，但面對蘇曉彤飾演的「專業女仵作」楚楚時，不但表現有禮兼尊重對方專業，還經常冷着面，對女主角做出出奇不意的超甜行為；楚楚雖然口沒遮攔，但過癮之處是有超強反差萌，只要一查案時，便變成自信十足的「精明通」。

（即時娛樂）