蔡思貝盼跟吳卓羲再續情緣 跟胡鴻鈞疫情下傳信息互訴 (19:53)

視后蔡思貝入行以來，被緋聞和是非纏身，更曾患上躁鬱症，但她憑住努力近年成功洗底，並登上「最佳女主角」之列，演技獲得認同。

思貝在《飛虎3壯志英雄》中挑戰演女飛虎，入型入格，鏡頭背後絕對有血有汗。但她略嫌在感情線上，與吳卓羲「一吻定情」不夠喉，提議開拍前傳，二人再續情緣，思貝還讚對方有對「貓眼」，很會放電。

思貝讚吳卓羲有紳士風度，笑指她劇中被對方一吻就死，思貝笑說：「心臟負荷不到呀！」她自覺與吳卓羲演情侶也挺合襯，因大家都是大眼、大鼻，看起來有「CP感」，但沒想過角色很快便死了。

今次是思貝入行以來，首次演「過身」角色，她笑說：「因為我以往形象都是打不死，重傷又再起身，但今次真的倒下了，這也是我最多醫院戲的一次，他們不停來探我，我就睡在病牀昏迷，但又不能睡着，很怕自己唞氣聲穿崩。」

第5波疫情幾乎令娛樂圈停頓，思貝也受影響，疫情下她最擔心父母，皆因兩老都是長期病患者，若感染新冠肺炎會很危險，所以作為女兒要特別小心。她亦趁不用開工的空檔，陪兩老開枱而學打麻將。

問她可有叫緋聞男友胡鴻鈞來「戥腳」？思貝似乎清楚對方動向，稱對方應該忙於唱歌。但會否多了時間見面？她笑言：「都不夠膽見啦，始終跨家庭，都要小心一點，但會傳信息更新大家近况，問他有沒有工作做，沒錢呀。（攞家用？）不是，了解一下行情而已，看他有沒有工作接，互相傾訴。」

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（即時娛樂）