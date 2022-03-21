軍檢察官多伯曼｜安普賢騷肌唔惜身 趙寶兒倒吊Sit-up冇難度 (20:38)

由韓國藝人安普賢跟趙寶兒合演的劇集《軍檢察官多伯曼》，開播後好評如潮，還數度奪得同時段節目收視冠軍。該劇講述為錢從軍的都倍萬（安普賢飾）和為了復仇而成為軍檢察官的車友仁（趙寶兒飾），合力打擊軍中黑暗腐敗惡行，並逐漸成為真正軍檢察官的故事，觀眾可在「黃Viu煲劇平台」收看。

《軍》結合軍事、律政和動作元素，集集激戰連場，其中第2集車友仁為救都倍萬，一女大戰十男，刺激動作場面讓觀眾直呼痛快，趙寶兒也被網民大讚「真正演技變身」，堪稱「新一代動作女星」。事實上，她曾透露為應付劇中大量打戲，開拍前拜訪武術學校加操，難怪在劇中倒吊sit-up也毫不費力，核心力量驚人；而「韓國最性感男星」之一的安普賢也不讓拍檔專美，數度曬出結實胸肌和弗爆身段。

過往多以甜美形象示人的趙寶兒，近日受訪時表示《軍》是她入行10年轉捩點：「現在最希望《軍檢察官多伯曼》能夠大紅，我們拍攝很開心，現場氣氛非常好；為了立體地塑造角色而有很多嘗試。」

為了演活「車友仁」一角，趙寶兒在外貌上下了不少苦功，除了喼弗和不美甲，更剪去維持10年長髮，也意外獲觀眾讚美貌升級，她笑言：「（剪短後）洗澡時很舒服，隨着髮型變化，性格好像也變得輕鬆自在。」

（即時娛樂）