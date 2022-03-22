講你都唔信｜江美儀爆野外如廁尷尬實錄 林盛斌曾被誤認盧海鵬 (13:04)

無綫全新綜藝遊戲節目《講你都唔信》，昨晚（21日）在翡翠台播映。節目由無綫總經理曾志偉領軍，他聯同錢嘉樂，帶領馮盈盈、丁子朗、鄭衍峰、江嘉敏、方紹聰及林秀怡，並邀請多位嘉賓參與，大爆「講你都唔信」的趣事及秘史。每集將邀請兩組嘉賓作賽，圍繞當晚主題大講「孰真孰假」小故事，並由另一隊伍競猜故事虛實，成功呃人者可獲得分數，每晚分數較高一隊，可晉級至第二集，跟新加入挑戰的隊伍比併，最終勝出隊伍有機會贏大獎。

昨（21日）晚一集由曾志偉、錢嘉樂、丁子朗及林秀怡主持，並由「兄弟幫」隊的林盛斌（Bob）、王梓軒及范振鋒，迎戰「烈女隊」的江美儀、莊鍶敏及黃婧靈（波波）。

6位嘉賓配合主題「人生中最『瘀』的事」，大講「講你都唔信」驚人故事！當中最令人難以置信的，要算是江美儀的「野外如廁」事件。江美儀透露當年與男朋友拍拖期間，原本2人吃飯後甜蜜駕車返回女方香閨，豈料途中美儀人有三急，原本美儀只叮囑男友「開快一點」，但最終肚痛難耐，隨即「擸」紙巾跳車衝入草叢解決，豈料卻因太匆忙發生爆尷事件：「舒服到不得了！我直情覺得人生最爽係嗰刻，但係我唔記得咗一樣嘢，就係佢（男友）個車頭燈當時係向住我，咁我成個過程佢即係睇晒嘅，咁我咪好尷尬咯，死喇 ，抽番條褲定點呢？咁之後我咪抽番條褲上番車當冇嘢咯。」

向來口才了得的Bob，則以一個極假的態度，訴說了爆笑感十足真實故事。Bob透露4、5年前與助手到柴灣某工業大廈工作，與數名市民等𨋢期間，遇上一名目測60至70歲阿伯向他大叫「明星喎﹗」Bob透露當時禮貌打招呼回應，豈料對方繼續搭訕，更愈講愈唔對路：「佢問：『嘩！唔見你做電視嘅？』我心諗冇理由㗎，跟住佢又話：『我以前好鍾意睇你做大白鯊』。我當時心諗咪住先，我又冇拍過西片，咩《大白鯊》呀？佢就再回：『大姐明，蝦仔爹哋呀嘛！』當時其他等𨋢嘅人笑到，我心諗你認錯我係盧海鵬？」

Bob事後上網認真研究鵬哥後生時的樣子，並終發現2人撞樣真相，更即場展示戴黑框眼鏡後的鵬哥，與自己的相似度，十分爆笑。

波波則自爆讀中四期間，有天放學與同學到銅鑼灣行街時，忽發奇想欲一口氣衝上「一條落緊嘅扶手電梯」，抱着必勝決心的波波，在發行力猛衝期間，意外大字形跌倒，結果春光乍泄並自始獲封「銅鑼灣粉紅色」。搞笑的是，波波講故事期間，竟夾雜了「假資訊」混淆視聽，弄得「兄弟幫」隊摸不清虛實。講了一大輪故事後，最終由口才及呃人技巧均略勝一籌的「烈女隊」勝出！

（即時娛樂）