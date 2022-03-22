《CHILL CLUB》年度新人獎入圍名單曝光 Edan肥仔MC爭獎 (15:02)

ViuTV昨晚（21日）公布《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》入圍名單，除了幕後獎項外，其他獎項包括年度十大歌曲、唱作歌手、新人、組合、樂隊、男女歌手，均由全港市民投票選出。

年度十大歌曲首輪投票，將由3月28日至4月3日展開，每人選出3首歌，順序排首位的獲3分、第2位獲2分、第3位獲1分。每人只可投票一次，而且不能重複投票給同一首歌；最低分數的22首歌會先被淘汰，到4月4日至4月10日是第二輪投票。由4月11日至4月17日，則開始為唱作歌手、新人、組合、樂隊、女歌手和男歌手進行投票。

昨晚大會率先以線上形式，公布入圍年度新人名單，包括MIRROR成員呂爵安（Edan）和楊樂文（Lokman）、張天賦（MC）、ERROR的肥仔（梁業）和193（郭嘉駿）、曾比特、ANSONBEAN（陳毅燊）、張蔓姿、石山街、李妍、P1X3L、MC $oHo & KidNey、Gareth.T（湯令山）和張進翹等，大部分歌手都有參與Live記者會。

眾新人各自拉票及說出多謝名單，期間MC $oHo & KidNey則搞笑說：「我哋有好多人要多謝喎，我哋要多謝MIRROR，一嘢多謝晒12個人，冇錯，many people。」同樣在線上的Edan則說：「you are welcome！」場面爆笑。

（即時娛樂）