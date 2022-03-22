粉絲賀Jeremy新歌《半》滿月 應援宣傳遍佈全港 (22:22)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）於2月22日推出首支個人單曲《半》，MV上架至今有逾142萬觀看次數，歌曲在各電台及串流平台排行榜亦穩佔席位。為了慶祝偶像的新歌「滿月」及獲得好成績，Jeremy Lee Fans Club（FC）集合unicorns（粉絲暱稱）的力量，準備了多項大型應援項目；除了早前在銅鑼灣SOGO巨型LED屏幕落廣告，旺角戶外巨型Billboard廣告亦已登場，還有巴士站數碼屏幕廣告、巴士站燈箱廣告、巴士椅背及車身廣告，遍佈港九新界各區，廣告投放位置多達49個。為響應Jeremy的善心，FC代表unicorns捐出22222元予「毛守救援PGRS」，讓《半》的天使數字成為毛孩的祝福。

早前Jeremy曾前往銅鑼灣的新歌應援巨型廣告打卡，未知稍後他會否去其他地方打卡呢？最近Jeremy很多時間都留家抗疫，陪愛貓Nana玩，日前他在社交平台甫出跟Nana的同框照，並留言「可能最近在家多了，她越來越黏我了」，隊友Frankie（陳瑞輝）卻搞笑留言「你估你剪短頭髮佢會唔會唔認得你」。

（即時娛樂）