陳葦璇突然休克被送往深切治療部 報平安已轉普通病房 (23:10)

前女子組合As One成員，在《全民造星III》奪得亞軍的陳葦璇，落街跑步期間突然休克，被送往深切治療部，其後已轉去普通病房，並叫大家不用擔心。

陳葦璇在Instagram限時動態講述當時情况，「唔係好瞓得着，所有嘢好突然…話說食完晚飯休息咗兩個鐘諗住落街跑步，跑咗十幾分鐘都無事，一路戴住口罩，見熱除咗件風褸（入邊都係長袖衫），再跑咗無一分鐘就開始臉好痕，我心諗應該同之前一樣都係生風癩，所以已經停止跑步折返屋企，好快全身都好痕，臉已經開始好腫，我行行吓就開始暈，好彩啱啱男朋友陪我跑，唔夠一分鐘我已經由暈暈哋，但行到變到要瞓喺地下休克狀態，我聽到有幾個人行咗過嚟幫手，但已經睇唔到嘢，唔知自己去咗邊咁，佢好快call咗白車，好快到咗，都好快去咗醫院，唔知係咪因為太凍，我由白車去到醫院都係咁震，醫生幫我打咗針，我開始有番知覺講到嘢，佢話我係敏感性休克，雖然未知敏感原係咩，但啱啱血壓太低要留院觀察，咁大個女第一次去深切治療部。好多謝啱啱幫忙嘅人同醫護人員，我好咗好多…雖然手都仲有腫，希望快啲出到院，不用擔心」。不久，她再報平安，「轉咗去普通病房，腫都退咗好多，精神不錯，希望聽日可以出院，謝謝大家inbox關心」。

（即時娛樂）