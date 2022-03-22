開箱｜《疑陣》 奧瑪花曼演傳媒大亨 兒子被綁架 (23:55)

近年不少專攻電影的演員轉而拍劇，辛潘（Sean Penn）、茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）之外，還有主演新劇《疑陣》（Suspicion）的《標殺令》女星奧瑪花曼（Uma Thurman），上月4日在影視串流平台AppleTV+上架，上周五（18日）播出第8集大結局。

《疑陣》講述美國傳媒大亨Katherine（奧瑪花曼飾）的兒子Leo，在紐約五星級酒店遭5名戴上英國王室成員面具的人綁架，恰巧Katherine被委任為美國駐英大使，引起各界揣測。英美警方Vanessa和Scott聯手調查，並鎖定5名曾到該酒店的英國人有嫌疑，包括家裏經營地氈清潔公司的黑客Aadesh、牛津大學講師Tara、即將結婚的財務顧問Natalie、善於易容的黑道Sean，以及大學生Eddie。另一方面，綁匪沒要求贖金，只在網上呼籲Katherine說出真相，並慢慢發展成為抗議活動，公衆認為有事隱瞞的Katherine，要公開交代清楚。

《疑陣》改編自以色列劇集《False Flag》，後者講述5名普通以色列人，一覺醒來發現自己登上國際新聞頭條，所有私人資料被披露，而且成為嫌疑犯，捲入伊朗國防部長外訪俄羅斯期間遭綁架案件，然而以國政府及情報機關摩薩德對5人沒提供任何保護及援助，最後亦證實他們不如想像的無辜。

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（即時娛樂）