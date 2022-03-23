「亞視一姐」薛影儀開記招兩度鞠躬道歉：判有罪好難搵工 (16:31)

「亞視一姐」薛影儀被控「普通襲擊」及違反第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，昨天（22日）被判即時監禁兩星期，獲亞視協助保釋上訴。

亞視今天（23日）為阿儀舉行記者會，在經理人林寶玉陪同下交代官司，並兩度鞠躬致歉，亞視執行董事陳偉傑也在場。

阿儀就官司案在會上鞠躬致歉：「唔好意思，呢件事對大家帶來好多麻煩。」經理人林寶玉表示，透過記者會交代官司事項：「作為經理人也要負上責任，應好好監督藝人，身為公眾人物，也應注意個人事項與行為。」她指案件進入司法程序，不宜談論，然後再與阿儀站起來，雙雙低頭致歉。

阿儀被問到心情，她說：「希望今次冇事啦，都擔心，如果判有罪好難搵工。（上訴有信心？）都有。」林寶玉補充指阿儀有擔心，又為記者會準備了一晚。

問到亞視會否跟阿儀解約？林寶玉說：「公司會關心和保護阿儀，判決後我向公司求助，陳生說OK，會全力協助，最重要看阿儀意願，然後好快便搵律師申請上訴。工作方面，因為疫情影響，目前首要為阿儀處理官司。」阿儀對於公司支持，她表示：「OK，感恩！」

提到林作在網上發文稱可幫阿儀搵工，阿儀說：「我見過他幾次，但冇他電話。」林寶玉透露收到林作短訊問候阿儀，因為對方曾找阿儀工作，至於林作有沒有提供法律意見？她稱不方便透露案情。

（即時娛樂）