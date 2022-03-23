方力申鄧麗欣定情電影上映16周年 網民起哄嗌復合 (17:55)

方力申（小方）和鄧麗欣（Stephy）因拍攝一系列葉念琛的愛情電影，由熒幕情侶變成真正情侶，可惜2人未能開花結果，於2016年宣布「分」訊，結束10年愛情長跑。分手後，小方和Stephy各有生活，單身的小方緋聞不斷，但感情仍未有着落；Stephy曾跟台灣藝人邱勝翊（王子）譜姊弟情，但拍拖3年也是分手收場。

今天（23日）Stephy再次在小方的社交網「出現」，原來今天是他們有份主演的《獨家試愛》上映16周年，小方分享戲中他向Stephy「箍煲」經典一幕，並寫道：「雖然我喊到成個小朋友咁，有啲醜怪，但係咁就過咗16年，都係絕對值得出post賀一賀佢。當年好似有800萬左右嘅票房，令到我哋團隊之後越拍越有，嘻嘻。

啱啱我上維基睇過係咁寫『《獨家試愛》（英語 ：Marriage With A Fool）是一部香港電影。由葉念琛導演，方力申及鄧麗欣領銜主演，於2006年3月23日上映，屬愛情片種。本片是葉念琛執導的《愛情四部曲》的第一部，故事上與《愛情四部曲》的第二部《十分愛》及第三部的《我的最愛》並無關聯，與第四部的《紀念日》有部分關聯，演員都沿用方力申、鄧麗欣，從此成為螢幕情侶。』」

小方還在Ig感恩在演藝事業上曾遇過的每一位，並多謝舊愛Stephy，「多謝Paco（黃栢高），琛導，Stephy，同所有兄弟姊妹們。一部《獨家試愛》，一首《好心好報》，從此改變了我嘅演藝事業，我感恩遇到的所有機會及提攜過我的所有人，我仍有很多角色想做但未做，我會繼續努力」。

貼文一出，Stephy亦「現身」小方社交網點讚畀like，此舉觸動網民神經，不少人將焦點放在對白當中，包括：「我和你有很多過去，我不想就這樣完了」、「我不知道我和你將來會怎樣，我只知道我現在要做的這一步，就是要把你追回來。」並留言追問小方：「係咪有咩暗示呀」、「追番佢啦，我係話依家去追呀 」、「希望你同stephy和好如初」等等，不少網民希望見到他們復合，繼續「好好戀愛」。

（即時娛樂）