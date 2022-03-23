被HeHe同居情侶甜蜜舉動冧暈 谷祖琳曾疑惑自己性取向：我都幾多女仔鍾意 (18:46)

由谷祖琳（小谷）主持的ViuTV節目《打開你雪櫃》前晚（21日）播出一集，引來不少網民迴響。該集主角圍繞同性戀人阿健和Eden的故事，2人已一起5年幾，節目中他們將相識經過、相處點滴及共同嗜好等娓娓道來，連小谷都被他們的甜蜜舉動融化，Eden除了炮製西班牙炒飯外，小谷也下廚炮製美食及甜品。

小谷也在節目內分享曾被女生喜歡的往事：「中學時期我都認為我自己係嘅，因為我個樣比較男仔頭，我都幾多女仔鍾意，我係唔抗拒嘅，可能緣分問題啦，我又冇話好刻意，到大個咗，冇去特別諗呢樣嘢，咁就結咗婚，所以以前我都有呢啲疑惑㗎！」

Eden則說：「我媽咪好早知，我家姐當時同我媽咪講，我媽咪再同我講『細佬你係咪鍾意男仔呀？』，當時我話唔係啦，我唔係鍾意男仔，跟住我跑咗出去，跟住就喊，後來出街半日，唔夠膽返家，後來媽咪、家姐打畀我，我唔夠膽聽，覺得好尷尬，係咪自己做錯啲乜嘢呢？唔知點解好似心虛，我阿媽就同我講『無論點都好，你都係我個仔』，呢件事令我幾感動同感恩。（小谷問：你同事知不知？）知呀，佢哋都好好，真心接納嗰隻。」至於阿健則在節目「出櫃」，他說：「Hi！同事，你哋應該係唔知嘅！呢個（Eden）係我嘅另一半啦！」

網民讚這一集拍得好看，感受到阿健和Eden幸福滿瀉，小谷亦在Ig貼了和他們合照：「好多謝大家繼續支持『打開你雪櫃』冇錯，阿健和Eden嘅愛就好似清泉般長流著，單看他們對望的眼神，在旁的我也感到溫暖，這一集，大家簡簡單單被純粹的愛抱擁了20分鐘，希望大家看得窩心舒服，也抱抱自己的家人朋友，寵物，講聲I love you！」

谷德昭亦在社交網留言讚侄女小谷主持節目好睇，兼且風趣及有知性美，同時又讚小谷入得廚房，他寫道：「在《打開你雪櫃》第11集中，Eden和阿健的甜蜜讓觀眾每一分鐘都置身春風花雨間…愛很自然 愛很簡單 愛很勇敢 愛很甜蜜 看到愛 聽到愛 感到愛 在這哀樂人生 令我心內暖。」

（即時娛樂）