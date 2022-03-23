梁仲恆首演癌症健康教育短片 籲關注BRCA基因突變 (19:01)

憑電影《媽媽的神奇小子》獲得香港電影金像奬兩項提名的梁仲恆（阿炳），日前演出癌症健康教育短片《碰上他與她》，呼籲大眾關注BRCA基因突變，高風險人士盡早接受BRCA基因測試，以了解健康管理或治療的選擇。

阿炳飾演活潑開朗小伙子，自小喜歡與婆婆及父母打牌耍樂，及後發現遺傳BRCA基因突變，顯示他日後患上癌症的機會較別人高，令他非常愕然。不過，他仍積極面對，貫徹「心態決定境界」宗旨，繼續活出精彩人生。

這齣癌症健康教育短片以打牌作比喻，碰巧阿炳也懂得打牌，在拍攝現場不禁手癢，尤其鍾情特別製作的「四筒」擺設，原來這隻「四筒」除了代表一家四口，還代表BRCA基因突變，可以如牌子般，由上一代傳給下一代，並會增加患上乳癌、前列腺癌、卵巢癌及胰臟癌等癌症機會。

阿炳記得小時候有一位親戚患癌，令他目睹癌症對患者及患者家人帶來衝擊，故呼籲大眾關注BRCA基因突變：「透過這次拍攝工作後，我才知道男士和女士都有機會遇上BRCA基因突變，並會增加癌症風險，如屬高風險人士，即患有乳癌、前列腺癌、卵巢癌或胰臟癌，或家人帶有BRCA基因突變，應接受BRCA基因檢測，以及早應對。」

（即時娛樂）