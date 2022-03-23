谷祖琳拍真人騷節目學懂執生 餐飲生意因疫情結業 自覺執身彩 (21:08)

谷祖琳（小谷）首次主持ViuTV真人騷節目《打開你雪櫃》，拍攝過程讓她學懂放下演員包袱和執生，因為拍真人騷不同拍電影，沒有劇本，也不能NG。

她坦言起初不習慣，因為除了沒有劇本外，連反光板也欠奉，「拍到第5天，終於頂不順，要求反光板，最終都是沒有，唯有豁出去，因為是初哥，什麼也不曉，試過連續10幾小時不停說話、發問，導致聲音沙啞，再去執著其他事情，不單止未能兼顧與嘉賓的交流，還影響拍攝進度，也苦了自己」。

小谷在節目裏將雪櫃內的食材，以她多年經營餐飲心得，即興烹調美食；現實中，她經營10幾年的餐飲生意，也不敵疫情已全面結業，不過她自覺執番身彩，「限聚令成日被迫停業亂晒籠，仍咬緊牙關，沒解僱員工，最慘不知疫情何時結束，精神壓力很大，全盛時期有10間舖，慢慢萎縮，在疫情開始後10個月，剛巧租約期滿就不再續租，否則破產兼黐線」。

疫情下讓她知道不再好勝：「很多人不看好藝人開食肆，說一定失敗收場，我就因為好勝心和自我中心，不停擴張，一次過開3間，誓要做好，但這幾年都『收皮』啦，給上天這個劇本玩到這樣，你不能不服輸。」

被問到有否捱到抑鬱？小谷稱沒有，但有恐懼，幸好有樂觀的老公在身邊。她說：「我是一個沒有安全感又顧慮多多的人，老公與我剛好相反，他是『天塌下來當被冚』，睡醒才算，認為凡事天注定，大不了就死，既然控制不了，為何那麼在意？倒不如開心過每一天。我以前會質疑他這樣生活，做人可行？但疫情下我也被他感染，非常感恩有他在我身邊，還跟他說『好彩有你』。上天的安排很奇妙，我以前看他不順眼，現在回想以前自己，為何那麼自大，常常要老公和女兒聽我講，有事發生才察覺自己的不是，要不然我會依然那麼自大。」

工作和家庭均受疫情影響，小谷已拍的電影未有映期，有些則延期開拍，因此常留家中，與老公和女兒困獸鬥：「初時不習慣，影響了我的生活模式，不能出街和旅行，很大壓力，亦影響生計，愁雲慘霧。但既然改變不了，便一起共度，反而和家人變得親密，學懂珍惜和愛要及時，所以我經常攬住兩個女講『媽咪好惜你』。」

（即時娛樂）