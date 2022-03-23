《CHILL CLUB》年度組合入圍名單 MIRROR C AllStar ERROR爭獎 (23:18)

已是前輩級的Twins（左圖）和艾粒亦有份入圍。（資料圖片）

ViuTV今晚（23日）第3晚公布《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》入圍名單，繼續由駱振偉（Thor）擔任主持。

今年大會將樂隊及組合分開角逐獎項，昨晚公布完「年度樂隊」入圍名單，今晚繼續以線上形式，宣布「年度組合」入圍名單，包括：MIRROR、C AllStar（CAS）、ERROR、Twins、MC $oHo & KidNey、P1X3L和艾粒。不過，MIRROR只有姜濤和副隊長江𤒹生（AK）做代表，Twins和艾粒都沒有亮相。

ERROR隊長梁業（肥仔）表示心目中會支持C AllStar，副隊長何啟華（Dee哥）也說：「唔想覺得偏私，會投CAS一票。」保錡也說：「我個人認為投畀CAS係OK，佢哋唱歌好聽，聽佢哋嘅歌好感動。」保錡還即興獻唱兩句CAS歌曲。

AK則說：「今日MIRROR缺席人數有啲多，梗係投CAS，我哋兩個本身都鍾意CAS嘅歌，追貼潮流要支持CAS。」

對於獲幾隊「後輩」組合支持，梁釗峰笑言今晚是CAS造勢晚會，陳健安也搞笑說：「歡迎嚟到CAS頒獎禮，作為12年前輩，大家講嘅嘢我全部收，我自己支持MC $oHo & KidNey，呢段時間聽佢哋嘅歌陪我過。」釗峰接着說：「多謝大家厚愛，好感激ERROR捧我哋上天，噚日係樂隊（入圍），今日係組合，好多歌都好聽，個個都好正，大家投票都係支持我哋，成件事好玩係最重要。」

陳健安表示將樂隊和組合拆開頒獎，是等了好久的事，他說：「我哋係組合，都想拆開，畢竟係兩樣嘢，組合同組合，樂隊同樂隊，有時都大壓力，但獎項得3個，所以拆開就開心啲。」

談到跟Twins和艾粒競逐獎項，保錡則表示他曾和鍾欣潼（阿嬌）合作，當時他在該劇演古惑仔角色；至於姜濤則和蔡卓妍（阿Sa）合作拍過廣告，保錡聞言說：「嘩，呢個勁呀！」

（即時娛樂）