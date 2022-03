next

楊紫瓊原定要出席其新戲《Everything Everywhere All at Once》在美國洛杉磯的首映,她今日(24日)在社交平台上載卧病在牀的照片,表示不幸染上新冠肺炎,因此無法參與。

她說︰「相信你們都知道我有多想和你們在一起,但我也堅信EEAAO(Everything Everywhere All at Once)家族們會高舉旗幟,我為大家感到驕傲。我為我們一起所做的一切感到非常自豪!」她又表示雖然人不能參與首映,但精神會跟團隊在一起,很想念大家。

據台灣傳媒報道,楊紫瓊亦已緊急取消了台灣部分媒體的視訊宣傳。

(即時娛樂)