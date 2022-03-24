AK望5年內儲夠錢買超跑 Alton想做地主建停車場 (14:30)

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）、王智德（Alton）早前推出合唱歌《Rebound》，MV本月3日上架至今的觀看次數已超過240萬。

兩人在MV中駕駛超級跑車，AK開心能趁此拍攝機會「自肥」︰「法拉利、保時捷都是我想擁有的汽車，但距離實現到這夢想仍然很遠。超級跑車太貴，我買不起，希望能五年內儲夠錢。我會先買車後買樓，買樓更貴﹗」Alton目標比AK更遠，希望可以買地建停車場，場內泊滿心愛的電單車。他說︰「最近主持電單車節目，見識電單車高手的停車場和收藏的靚車。我很心動，開始物色購入電單車。」談到在MV中穿浴袍騷肌，Alton透露曾拒拍這幕︰「畫面已很豐富，而且已在MIRROR演唱會上除過衫，我和AK也想等下次有突破位再除，但很多人投訴我們穿太多，所以最後取個平衡，露少少。」

Alton首次單飛出合唱歌，他開心新歌受歡迎︰「開心可以在團歌外做自己想做的事，出團歌要顧及團體合作，今次的創作自由度很大。當AK找我合唱，我一口答應，下定決心要發揮得精彩，Rap詞部分是我寫的，我交第一稿，花姐（經理人黃慧君）已收貨，真的估不到﹗」Alton指《Rebound》成為其強心針，希望可以炮製個人單曲，現在一有靈感就會記下，留待日後創作個人歌曲時用。AK感謝大家支持，表示疫情下留家抗疫上網看樂迷留言，很開心知道大家喜歡這首歌。他又感謝Alton為歌曲作出貢獻︰「今次可以見到Alton的才華。他提議跳Popping舞，都是我想做的事。」

欲知專訪詳情，請留意明天（3月25日）明報娛樂版。

（即時娛樂）