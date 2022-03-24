COLLAR自爆長期收經理人禁食令 So Ching拍MV踩中蟻竇崩潰到想喊 (15:48)

ViuTV女團COLLAR上周推出新歌《Never-never Land》，MV昨晚（23日）首播，8位成員邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇芷晴（So Ching）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）及李芯駖，齊以背心、短裙、露腰裝上陣，散發青春氣息。她們更在MV中做出趣怪表情，展現真我個性。

COLLAR覺得大家都有抗疫疲勞，希望新歌能有療癒作用，提議大家發白日夢喚醒輕鬆愉快心情。新歌加入了不少成員的個人元素，除了趣怪表情外，各人也在MV中出動私伙小道具。Day說︰「今次新歌MV加入很多自己元素，我的小公仔、太陽眼鏡也在MV出現，幾得意。」So Ching笑言難得能在MV中做自己：「平日出來時要型、要靚，今次最真實，甚至讓大家看見我樣衰一面。」

被問到拍攝前可收到經理人的「禁食令」時，她們笑言長期也收到這個命令，而且大家拍攝前也很自制，如芯駖為是次拍攝健身、Ivy跟隊友分享低卡零食。Candy少以清爽造型示人，今次的MV打扮對她來說是個新嘗試。她說︰「如果不是拍MV，未必會穿成這樣子。一直都想試穿吊帶裙，今次終於試到，很開心。」MV其中一幕在草地拍攝，COLLAR成為蚊子的大餐。腳踏涼鞋的So Ching更不慎誤踩蟻竇，被咬到腳又痕又腫。她說︰「當時真的想哭出來。」

（即時娛樂）