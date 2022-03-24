黃穎君自爆全家連環確診新冠肺炎 靠3招紓緩喉嚨痛病徵 (17:14)

無綫《東張西望》前主持、現職民政事務局媒體主任的黃穎君，表示她和家人早前確診新冠肺炎，現在已康復。（黃穎君Instagram圖片 / 明報製圖）

無綫《東張西望》前主持、現職民政事務局媒體主任的黃穎君，日前在社交平台透露一家人連環確診新冠肺炎，幸現在已康復。

黃穎君表示首先是兩歲多的兒子發燒，她指兒子檢測了3日也是陰性，因此最初以為兒子出牙齒才發燒，豈料兒子退燒後才呈現陽性，她和家人也相繼確診。黃穎君說︰「比較擔心的是，家中長幼要妥善隔離，因為分開後他們才可好好休息靜養，最終10日全家『打勝仗』。」

她自言已打了3針，確診後的病徵也較輕微，只是喉嚨很痛、持續咳嗽，有時候會耳鳴。她分享了紓緩症狀的方法，包括早午晚以鹽水潄口、飲暖檸檬水及吃喉糖瞓覺。黃穎君說︰「也試過食中成藥及飲沖劑，但因體質偏寒，反而太涼而導致夜咳更嚴重。晚上尤其辛苦，每三小時咳醒一次，持續兩、三天。同時因擔心病毒散播，所以每天都用漂白水、消毒劑抹屋，費事其中一人差不多好番又被細菌攻擊…抹到腰酸背痛……」

她又表示在家工作時被兒子纏住︰「WFH跟各位媽媽一樣，被兒子纏住…concall後面一定聽到『媽媽、媽媽』的呼喚聲～睇文件要一齊睇～佢睇益智動畫都一定要拖住你～～只能輕嘆：甜蜜的負荷啊…」

（即時娛樂）