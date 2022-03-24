林盛斌疫境自強 學習新領域 推出NFT結合實體便利店 (18:16)

疫情下不少市民減少外出，留家抗疫，有人要Work From Home，亦有人忙煲劇和打機。育有三子一女的林盛斌（Bob）自覺不能靠單一收入，不時要學習新技能，留家抗疫時選擇自學增值，特別是近年興起虛擬世界的概念。

經過近2年學習和了解，認識了一班有夢想的年輕人，Bob將涉足投資NFT外，還提出一個大膽想法，他說：「過去半年一直有不少人找我合作出NFT，但不想隨便設計一些圖案就叫NFT，那賣出後又如何？於是大膽提出將虛擬與現實結合852便利店，我想有長遠計劃，為NFT賦予價值，為持有者提供多元化體驗、更實在的回報。」

選擇結合便利店的原因，Bob覺得日常生活離不開便利店，貨品包羅萬有且經濟實惠，更重要是他有感香港人都有創業夢，但面對香港租金高企，貨源、管理等問題而卻步，Bob說：「今次計劃是大部分人都能負擔，4位數字資金，除了優惠獎賞不斷，各會員都有同等機會，成為便利店一分子，參與團隊日後業務發展，甚至投資開分店，自己做老闆，一班人一齊圓創業夢！」

Bob今次涉足NFT，與其說是投資，不如當是交學費，去學習新領域：「如果最後掙到少少錢當bonus，就算輸都沒所謂，因為過去幾個月，我學了很多新事情，認識了這個界別很厲害的新朋友，這些得着比起錢就更重要。」

（即時娛樂）