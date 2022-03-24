第40屆香港電影金像獎頒獎典禮 7‧17九展舉行 (18:51)

「第40屆香港電影金像獎頒獎禮」原定4月17日假香港文化中心舉行，日前傳出頒獎禮延後至6月舉行，當時大會曾回應：「第40屆香港電影金像獎暫定於6月舉行，由於本港新冠肺炎疫情依然嚴峻，頒獎禮安排需因應疫情形勢與各工作單位再行斟酌配合，詳情容後公布。」

直到今天（24日），香港電影金像奬協會（大會）公布「第40屆香港電影金像奬」，定於今年7月17日（周日）假九龍灣國際展貿中心（九展）匯星舉行。

香港電影金像奬協會主席爾冬陞表示：「董事局基於香港政府日前公布，將於四月起分階段放寬防疫措施，包括重新開放演藝場所等，全體成員經審慎考慮後，一致同意『第四十屆香港電影金像奬』定於7月17日晚上在九展匯星舉行。大會將繼續密切留意疫情發展及政府之相關公布，希望各方協作單位能協調配合，務求實體頒獎典禮能如期舉行。」

「第40屆香港電影金像奬」19個獎項的提名名單已於今年2月中揭曉，第2輪投票相繼於3月展開，而大會早前亦已公布此輪投票截止日期延至4月30日。爾冬陞呼籲各投票人繼續積極投票，身體力行支持香港電影金像奬。

（即時娛樂）